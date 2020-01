È a casa malata, beffata dalla visita Inps: indirizzi uguali e il medico non la trova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Per due vie con lo stesso nome, una a Fabriano e una frazione distante 3 chilometri, il medico fiscale dell’Inps non l’ha trovata a casa ed è scattata la detrazione del relativo stipendio. Ma la protagonista, Rosita Minelli, 38enne fabrianese, stava male davvero e si trovava a casa in attesa del controllo. La colpa? Di via Fonte Nuova. Anzi, delle due vie Fonte Nuova. Pure con lo stesso numero civico. La donna ha fatto di tutto per far capire la situazione bizzarra che stava subendo, ma ad oggi niente da fare.«Sono stata a casa in malattia per un mese – racconta – e secondo quanto mi ha scritto l’ Inps , il 28 novembre scorso è venuto in via Fonte Nuova 5 per il controllo con il medico fiscale. Non mi ha trovato nel mio appartamento, abito in quella via del centro di Fabriano, ma il dottore è andato in quella di Marischio e non nella via della città. Ecco spiegato il perché non ho risposto al citofono». Adesso la donna si trova con uno stipendio in meno sul conto corrente, come prevede la normativa. Appena le sue condizioni di salute sono migliorate, ha cercato di ricostruire la vicenda.«Sono stata in Comune per farmi scrivere una dichiarazione che attesti che a Fabriano ci sono 2 vie omonime – dichiara Rosita - ma l’Inps non ha più risposto. Ho fatto ricorso e spero che accerteranno la realtà dei fatti e l’ufficio torni sui suoi passi». Ha contattato il parroco della frazione, don Gino Pierosara. «Il sacerdote è riuscito a parlare con il proprietario della casa di Marischio il quale gli ha detto che nella cassetta della posta ha trovato il tagliando della visita fiscale dell’Inps con altre lettere. Il tutto – conclude - sarebbe stato consegnato all’ufficio delle Poste centrali». In tanti da via Fonte Nuova di Marischio si chiedono perché, quando sono state messe le vie, si è scelto un nome già in uso a Fabriano. Anche il Comune dovrebbe trovare una soluzione per evitare problemi di questo tipo.