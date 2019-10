Fabriano, entrano dalla finestra e occupano un casa inagibile dopo il terremoto: due asiatici denunciati

FABRIANO - Cercano rifugio per la notte e si introducono, occupandola, in una casa inagibile per il terremoto del 2016: denunciata una coppia.

I carabinieri di Fabriano sono intervenuti, in centro, per movimenti sospetti all'interno di un’abitazione inagibile a causa del terremoto. All'interno c'erano due 40enni asiatici, un uomo e una donna, che stavano cercando un alloggio di fortuna per dormire e che, per entrare, hanno danneggiato la finestra. Sono stati denunciati per violazione di domicilio.

