Auto si ribalta allo svincolo: il conducente estratto dalla lamiere

FABRIANO - Fiat Panda si ribalta allo svincolo di Valleremita da Fabriano. È accaduto ieri alle 19. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’auto e una Ford Fiesta coinvolta nell’incidente, entrambe a metano e i carabinieri per i rilievi. I pompieri hanno estratto il conducente dalle lamiere, un uomo del posto, e l’hanno affidato ai sanitari. È stato trasportato per accertamenti all’ospedale Profili.