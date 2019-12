FABRIANO - I Vigili del fuoco sono intervenuti questa sera poco prima delle ore 20 a Fabriano in via Aristide Meloni per l'incendio di un capanno con all'interno attrezzature agricole. Sul posto due squadre e tre autobotti che hanno spento le fiamme e stanno bonificando l'area coinvolta. Non si segnalano persone coinvolte. © RIPRODUZIONE RISERVATA