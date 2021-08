Due cani sulla Ss 76, scatta l'allarme: denunciato il proprietario per abbandono di animale

FABRIANO - Erano stati alcuni automobilisti nel pomeriggio di ieri ad azionare il segnale di emergenza all’interno della galleria che da Fossato di Vico va in direzione del primo svincolo marchigiano di Cancelli sulla SS. 76 Della val d’Esino e quindi a dare l’allarme alla Sala Operativa della Sezione di Ancona circa la presenza di due cani di media taglia che girovagavano sulla sede stradale con grave pericolo per il traffico in transito.

La pattuglia del Distaccamento di Fabriano, immediatamente fatta arrivare sul posto, provvedeva a mettere in sicurezza gli animali e l’utenza in transito ed effettuava i primi accertamenti verificando la presenza su uno di essi di un collare elettronico che consentiva di rintracciare il proprietario dei cani al quale giunto sul posto venivano riconsegnati gli animali. Lo stesso proprietari riferiva agli agenti di aver perso il controllo degli animali durante una passeggiata in campagna, quindi veniva denunciato per le contravvenzioni di cui agli artt. 672 e 727 c.p. (rispettivamente omessa custodia e abbandono di animali). Venivano inoltre sequestrati i dispositivi di controllo dell’animale di cui il proprietario era in possesso (collare dotato di dispositivo di rilascio di impulsi elettrici e relativo trasmettitore elettronico).

