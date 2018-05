Camionista in sosta travolto da un’automobile in retromarcia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Auto fa retromarcia e investe un camionista in sosta non lontano dallo stabilimento delle Cartiere Fedrigoni di Rocchetta Bassa. È accaduto ieri pomeriggio, verso le ore 15,30, non lontano dall’incrocio che conduce ad Albacina. A terra è finito un autista che stava attendendo di partire con il suo mezzo pesante. Nel corso della manovra un automobilista non si è accorto della presenza dell’uomo, forse per colpa del sole, e l’ha investito. Sul posto i sanitari del 118 dell’ospedale Profili di Fabriano e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.I due cinquantenni, il conducente dell’utilitaria del posto, il camionista originario dell’Est Europa, sotto choc, sono stati soccorsi dai medici. L’investito, di 55 anni, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Profili dove è rimasto alcune ore in osservazione. Poi le sue condizioni si sono aggravate per una trauma toracico, ed è stato portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.La circolazione, lungo la strada che dallo svincolo Fabriano Est conduce alle Cartiere Fedrigoni e alla stazione ferroviaria di Albacina ha subìto rallentamenti per circa 15 minuti. Quello di ieri è l’ultimo investimento avvenuto a Fabriano. Recentemente una 45enne è stata investita da una C-max condotta da una persona del posto. L’incidente è avvenuto nel quartiere Borgo in prossimità del semaforo che conduce nella periferia. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi e hanno gestito il traffico che è andato in tilt. La donna è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’Ospedale Profili per medicazioni.