Camion semidistrutto nell'incendio: code e rallentamenti sulla Statale

FABRIANO - Un camion prende fuoco a Fabriano: strada chiusa e poi parizlamente riaperta, ma con pesanti rallentamenti e code sulla Statale 76. La motrice del mezzo pesante è andata quasi completamente distrutta nell'incendio.

Sulla strada statale 76 “della Val d’Esino” è stata ripristinata la circolazione in direzione Ancona, dopo che il traffico era rimasto temporaneamente bloccato a causa un mezzo pesante in fiamme al km 4 in località Campodiegoli, nel comune di Fabriano. Al momento si transita sulla sola corsia di sorpasso e si registrano rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e il personale Anas.

