FABRIANO - Una rissa prima verbale all’interno del bar e poi calci e pugni nelle immediate vicinanze ha portato all’emissione di un foglio di via obbligatorio da Fabriano per 3 anni a carico di un 30enne cittadino straniero residente a Sassoferrato. Intanto proseguono le indagini dei poliziotti per capire cosa ha acceso la zuffa. Nei giorni scorsi sono state denunciate per rissa cinque persone. Il fatto è avvenuto settimane fa.

All’interno di un bar di Fabriano, 5 cittadini, tutti stranieri, residenti nel comprensorio fabrianese, hanno scatenato una rissa prima verbale che poi è proseguita fuori con calci e pugni. Le immagini sono state riprese da un circuito di sicurezza di un condominio attiguo.

Non poche le richieste di intervento da parte di residenti richiamati alle finestre delle loro abitazioni dalle urla e dai baristi chiusi nel retrobottega. All’arrivo della volante della Polizia di Fabriano, dei cinque giovani non vi era più traccia poiché tutti fuggiti. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere ed hanno ascoltato vari testimoni.

I frame del video

Gli agenti della Polizia scientifica dai frame del video hanno estrapolate immagini nitide e chiare. Con un software in grado di misurare i tratti salienti dei volti ripresi si è avviata la ricerca fra i vari database a disposizione delle forze dell’ordine con l’obiettivo di dare quanto prima un’identità ai cinque autori della rissa. Da sottolineare che uno di questi, nelle ore successive al fatto, è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto soccorso per le ferite riportate. Per lui una prognosi di otto giorni.

Nei giorni scorsi sono stati tutti identificati e denunciati per rissa. Uno dei cinque giovani aveva precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Da qui la decisione del provvedimento preventivo del foglio di via obbligatorio da Fabriano per tre anni a carico del 30enne residente a Sassoferrato e che potrà recarsi a Fabriano, in questo periodo, solo per motivi clinici, preavvisando il Commissariato e producendo adeguata certificazione sanitaria.