Fabriano, cade e batte la testa durante l'assemblea: studente 15enne all'ospedale

FABRIANO - Studente cade e batte la testa: paura questa mattina, poco dopo le 9, presso il locale “La rosa nera” dove si stava svolgendo l’assemblea d’Istituto del Liceo Artistico Mannucci di Fabriano.

Uno studente di 15 anni, infatti, è caduto ed ha battuto la testa e la schiena a terra. Il giovane, subito soccorso da insegnanti e alunni, è stato trasportato dagli operatori del 118 all’ospedale Profili di Fabriano per accertamenti. Per tutta la mattina è rimasto in osservazione ed è stato sottoposto ad alcuni accertamenti da parte dei medici. Per fortuna solo lievi traumi provocati dalla caduta.

