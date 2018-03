Caccia ai ladri dei supermercati: ci sono telecamere e computer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Sistema computerizzato in magazzino che controlla ciò che esce dal negozio, telecamere di nuova generazione, poliziotti in borghese contro i furti nei supermercati. Anche a Fabriano i ladri non prendono di mira solo le abitazioni, ma anche le attività commerciali tanto che i proprietari sono dovuti correre ai ripari contro le bande che si avventano nei reparti dei supermercati a rubare prodotti di valore che poi, con molta probabilità, vengono rivenduti sul mercato illegale.Dopo le ultime due denunce per furto grazie a una lunga indagine della polizia sotto il coordinamento del Commissario Capo, Sandro Tommasi, aumentano i controlli e le soluzioni per evitare il peggio. Una tra tante? Il computer che, dal magazzino, monitora quasi in tempo reale, ciò che viene venduto. Due le attività che sono state visitate dai ladri di recente: il Conad di viale Martiri della Libertà e il Si con Te di via Brodolini, nel quartiere Borgo. «Ogni giorno – racconta il responsabile del Conad – monitoriamo la situazione. Quando i ladri agiscono vanno tendenzialmente diretti nel reparto profumeria e in quello alimentare. Se nel primo caso portano via prodotti per l’igiene intima e per l’ambiente, nel secondo caso si concentrano solo sul Parmigiano e sul vino pregiato in bottiglia. Ultimamente, grazie ai controlli della polizia, i casi sono diminuiti».I fattori che hanno determinato una diminuzione di questo genere di reato sono: i maggiori controlli con personale in divisa e in borghese, la presenza delle telecamere in tutti i reparti e il computer che permette di tenere sott’occhio la merce sistemata negli scaffali. Pochi quelli scoperti a rubare per fame. «Quando è capitato – confida il responsabile del punto vendita – ho chiuso un occhio verso chi ha preso un pezzo di pane perché non aveva da mangiare, ma contro queste bande specializzate tolleranza zero e commesse con gli occhi aperti». Stesso discorso al Si con te, il supermercato di via Brodolini. Il titolare, Andrea Paccamiccio, racconta di diversi episodi che l’hanno fatto arrabbiare e di come la polizia è riuscita, grazie alle telecamere, alle testimonianze dei dipendenti e alla professionalità della Scientifica che è riuscita ad estrapolare le impronte digitali e ad effettuare complesse comparazioni fisionomiche, a denunciare i ladri seriali.