Un branco di 26 cinghiali attraversa la strada Choc per gli automobilisti

FABRIANO - Ventisei cinghiali hanno attraversato la strada ieri mattina in via Bovio, a Fabriano: «Sembravano non finire mai, c’erano sia animali di grosse dimensioni che cuccioli». Così Francesco Daguanno poche ore dopo aver avvistato la mandria di ungulati nel quartiere Piano, a due passi dalla chiesa di San Giuseppe Lavoratore. «Percorrevo la strada per raggiungere un’amica – racconta l’uomo, un libero professionista di 43 anni – quando ho visto spuntare alcuni cinghiali. Ho frenato perché non si sarebbero sicuramente fermati loro per farmi passare. Sono rimasto sorpreso: erano 26». Un problema quello dei cinghiali che interessa, da sempre, il Fabrianese.