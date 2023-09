FABRIANO I cinghiali continuano ad agire indisturbati anche in città. I residenti continuano a scattare fotografie con questi grossi ungulati che, soprattutto nelle ore notturne, grufolano per le vie del centro e non solo.

L’altra sera, ad esempio, sono stati sorpresi in via Profili, la strada parallela alla trafficata zona di via Dante, l’arteria che collega il quartiere Santa Maria e la SS 76 al centro storico di Fabriano. Si trovavano a ridosso delle abitazioni poco prima di mezzanotte. Erano più di venti i cinghiali che stavano cercando cibo in mezzo nel verde dei giardini di diverse abitazioni.

La sorpresa

Un fabrianese che aveva da pochi minuti terminato il suo turno di lavoro ha avuto questa sorpresa tornando a casa. Non riusciva a credere ai propri occhi perché con il cellulare non li ha presi tutti quanti con un solo scatto! E’ riuscito a contarli velocemente: erano più di venti e in un attimo se ne sono andati. Il problema dei cinghiali è molto sentito a Fabriano, da anni. Spesso vengono avvistati non solo in via Profili, ma anche in via Aldo Moro, in via del Molino, non lontano dall’ospedale, viale Bovio e lungo viale Serafini. Spesso attraversano la strada sulla provinciale 16 che collega Fabriano a Sassoferrato. In alcuni casi sono stati segnalati anche incidenti. Diversi agricoltori residenti nelle frazioni hanno più volte lamentato danni alle coltivazioni.