Vanno al cimitero a pregare e s'imbattono in un branco di cinghiali

FABRIANO - Nuovo avvistamento di cinghiali a Fabriano. Ieri pomeriggio, poco dopo le 14, cinque grossi esemplari sono stati visti nel prato del cimitero delle Cortine. Un problema che va avanti da tempo. Recentemente un residente aveva immortalato tre grossi ungulati a spasso in via Bovio, quartiere Piano, nella zona dell’ex tiro a segno. Qui, lo scorso settembre, un commerciante in transito con la sua utilitaria aveva contato addirittura 26 cinghiali mentre attraversavano la strada.Ieri, dopo diverse settimane dall’ultimo caso, questi grossi selvatici sono stati sorpresi nuovamente al cimitero delle Cortine, non lontano dalla stazione ferroviaria di Fabriano, da alcuni anziani che stavano andando al camposanto per fare una visita e una preghiera ai propri cari in vista della Pasqua che si festeggia oggi.