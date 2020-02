Sconcerto tra gli automobilisti: il branco di cinghiali attraversa lo svincolo della Statale

FABRIANO - Un branco di sei cinghiali in prossimità dello svincolo Fabriano Est, sulla Statale 76. La foto è stata scattata lunedì sera da un automobilista. Non è la prima volta che gli ungulati si avvicinano alla principale via di comunicazione che unisce l’entroterra alla costa. In diverse occasioni questi animali non si sono limitati a grufolare nel verde, ma hanno attraversato la carreggiata.

