Bora: «Ex Jp, i soldi ci sono, oraservono gli imprenditori»

FABRIANO - Parte il tavolo istituzionale per la vertenza Indelfab (l’ex Jp Industries), dopo l’annuncio, da parte della proprietà, di aprire la procedura di mobilità collettiva. Già lunedì prossimo, alle 16, è in programma un primo confronto, a cui interverranno, Fim, Fiom e Uilm e Cgil, Cisl e Uilm di Marche e Umbria, i sindaci di Fabriano, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, gli assessori regionali delle Regioni Marche e Umbria, rispettivamente Loretta Bravi e Michele Fioroni, nonché la sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico Alessia Morani.

La riunione, che si svolgerà a Fabriano, sarà preceduta, in mattinata, da un’assemblea che Fim, Fiom e Uilm territoriali terranno con le maestranze nella sala mensa dello stabilimento di Santa Maria. Sulla vicenda fa sentire la sua voce anche l’assessore regionale all’Industria Manuela Bora. «Per rilanciare l’impresa – sottolinea Bora – ci sono fondi regionali e nazionali, ma per far ciò occorre una classe imprenditoriale all’altezza della situazione. Il vero nodo da sciogliere è proprio questo. Da tempo, come Regione Marche, ci siamo impegnati, affinché Fabriano uscisse dalla crisi; abbiamo erogato risorse e avanzato progetti. La decisione di Indelfab giunge improvvisa e in un periodo particolarmente difficile. In ogni caso, garantisco che saremo al fianco dei lavoratori». La sottosegretaria Alessia Morani, che parteciperà al vertice di lunedì pomeriggio a Fabriano, guarda avanti e fa sapere che, in accordo con la sottosegretaria Todde, verrà convocato al Mise un apposito tavolo di crisi per la prima metà di settembre.

