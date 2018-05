Bomba d’acqua e grandine Si allagano scuole e strade Necessari i sopralluoghi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - Bomba d’acqua mista a grandine nel primo pomeriggio di ieri. Allagate due scuole primarie e una scuola di danza, diversi i garage con 5 centimetri d’acqua, connessione internet in tilt in alcune frazioni, tombini saltati con rallentamenti alla circolazione, problemi al Palacesari. Ad essere preso di mira è stato principalmente in quartiere Santa Maria di Fabriano. E’ il bilancio dell’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri nella città della carta provocando non pochi danni. Allertate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco dalle ore 14 che hanno dovuto lavorare per tutto il pomeriggio per ripristinare la normalità.