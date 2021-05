Blitz della polizia in centro: multati due bar per la violazione delle norme anti Covid

FABRIANO - Controlli anti-Covid a Fabriano in cinque pubblici esercizi: due le sanzioni comminate dalla Polizia di Stato di Ancona in collaborazione con gli agenti del Commissariato cittadino. Si tratta di multe per mancata esposizione delle prescrizioni per arginare la diffusione della pandemia da Coronavirus e per mancata esposizione della licenza. In altre tre occasioni, invece, i controlli non hanno dato adito ad alcuna sanzione.





Dopo il piano di riaperture disposto con Decreto legge del 22 aprile scorso, la Polizia sta effettuando mirati controlli amministrativi sul rispetto della normativa in vigore per evitare la diffusione e il contagio da Covid-19. Nell’ambito di questi servizi, ieri, a Fabriano, la squadra amministrativa e di sicurezza della Questura di Ancona e personale del Commissariato di Fabriano, sono stati impegnati in una serie di controlli. In particolare gli agenti hanno sanzionato il titolare di un bar nel centro storico a Fabriano.



Il commerciante è stato multato per non avere esposto alcun cartello riportante le prescrizioni della normativa anti-Covid. L’importo della sanzione è pari a 300 euro. Un’altra multa è stata comminata a un altro titolare di bar, sempre in centro città, per la mancata esposizione della licenza. I controlli hanno riguardato poi altre tre attività commerciali, in particolare bar e ristoranti, nei quali però i poliziotti non hanno riscontrato alcuna violazione amministrativa.

Con l’entrata in vigore della zona “gialla” e del coprifuoco non più dalle ore 22, ma dalle 23, sono stati potenziati i controlli delle forze dell’ordine anche con più posti di blocco per monitorare le auto in circolazione nelle ore notturne e in prossimità dei parchi cittadini e del centro storico per accertare il corretto utilizzo della mascherina di protezione e il rispetto della distanza minima di sicurezza.

