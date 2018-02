Blitz nei locali, scatta il pugno di ferro: sotto chiave 30 chili di carne sospetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Due lavoratori in nero sorpresi all’interno di un’attività commerciale del centro storico di Fabriano sono stati scoperti dai carabinieri della città che, sabato sera, insieme ai colleghi dei Nas e ai funzionari dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato controlli. A un titolare è stata elevata una sanzione amministrativa da 8mila euro ed è stata decretata la chiusura temporanea del locale fin quando i due soggetti senza contratto, su sette in tutto, non verranno regolarizzati con l’assunzione. E 30 chili di carne sequestrata per mancata tracciabilità.I dipendenti in nero svolgevano mansioni diverse: uno nei locali della cucina, l’altro in sala ristorante dove era impegnato come cameriera. È il bilancio dei controlli effettuati nel weekend dalle forze dell’ordine che hanno riguardato in particolare due attività di Fabriano specializzate nella ristorazione. Se nel primo caso tutto è risultato in regola, le cose non sono andare bene durante il blitz alla seconda impresa. Oltre ai due in nero, infatti, sono stati sequestrati 30 chilogrammi di carne cruda che sono stati rinvenuti, all’interno della cella frigorifero, senza l’etichetta della tracciabilità di provenienza e lavorazione di quelle carni che sarebbero state poi cucinate all’interno dell’attività commerciale. I carabinieri dei Nas, Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma, sono intervenuti a Fabriano per monitorare la situazione nei negozi con somministrazione di cibi e bevande al pubblico. Azioni investigative e ispezioni igienico sanitarie sulla filiera produttiva, fino alla vendita all’ingrosso e alla lavorazione per la clientela. Non è la prima volta che arrivano nella città della carta per questo genere di controlli. Anche i carabinieri sono periodicamente impegnati nel controllo del lavoro nero. Non solo un monitoraggio del consumo di alcol spesso eccessivo tra i giovani che poi si mettono alla guida di un mezzo, ma anche delle imprese e del rispetto della normativa vigente. Negli ultimi giorni i controlli sono stati potenziati un po’ dappertutto a Fabriano: in primo piano il problema sicurezza con i furti segnalati nel tardo pomeriggio e nelle ore notturne, lo spaccio di droga con blitz mirati nei luoghi frequentati da giovani e, non meno importanti, quelli che riguardano le attività commerciali. Nel 2017, ad esempio, sono stati controllati in più di un’occasione i locali della movida.