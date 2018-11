Blitz del Nas nel centro per anziani: niente autorizzazioni, via gli ospiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - Blitz dei carabinieri del Nas nel centro diurno Iris di Fabriano, in via Di Vittorio, quartiere Santa Maria. L’operazione delle forze dell’ordine è scattata giovedì notte intorno all’una nella struttura che si trova all’interno dell’Hotel Gentile, ed è andata avanti diverse ore per presunte irregolarità nelle autorizzazioni. I circa 30 ospiti della struttura protetta si trovano ancora nella loro casa che li “coccola” h 24, ma a breve, con molta probabilità da lunedì mattina, potrebbe essere necessario il trasferimento. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità procedono per irregolarità e mancate autorizzazioni per operare in quel settore molto delicato con gli anziani.