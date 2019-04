Il bimbo ha fretta e l'ospedale è lontano: partorisce di notte in casa con l'aiuto del 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Nasce in casa grazie all’assistenza del personale del 118 che, in ambulanza, è arrivato a casa, a Fabriano, in pochi minuti. Nella città senza punto nascita accede anche questo. La mamma non riesce a muoversi e ad arrivare all’ospedale Salesi di Ancona dove avrebbe dovuto partorire e mette al mondo il suo bebè in casa. Madre e figlio stanno bene. Il parto è avvenuto nei giorni scorsi, ma la notizia è stata data ieri dal papà, Diego Cabrera, una volta tornato dal nosocomio di Jesi, per un controllo. Se da sempre c’è chi partorisce a casa – una volta le donne che vivevano nei cosiddetti paesi della montagna fabrianese, Sant’Elia, Grotte, San Giovanni, partorivano spesso, soprattutto d’inverno, in camera o nella vasca – adesso la notizia è particolare perché arriva a due mesi dalla soppressione del punto nascita di Fabriano