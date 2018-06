Bimba morta poco dopo il parto â€‹in casa: non fu colpa dei genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO – Scagionati i genitori: la bimba è stata stroncata da una patologia incurabile a poche ore dal parto avvenuto in casa. Neanche il venire alla luce in un ospedale pediatrico l’avrebbe potuta salvare. Sono queste le risultanze dei complessi esami autoptici che la procura aveva disposto sul corpicino della bimba nata all’alba dello scorso 7 agosto in un appartamento di Fabriano e poi morta qualche ora dopo al pronto soccorso del Salesi di Ancona. Per quella tragedia che ha sconvolto una famiglia, ma anche una comunità intera erano finiti indagati i genitori della piccina: un maceratese di 43 anni, residente da tempo a Fabriano, e la sua compagna di origini straniere. La procura aveva ipotizzato per entrambi il reato di omicidio colposo. A quasi un anno dal dramma, il caso è stato archiviato su richiesta del pm Daniele Paci, titolare dell’inchiesta. Durante l’iter investigativo, lungo e laborioso, non sarebbero state ravvisati eventuali profili di responsabilità da attribuire agli indagati.