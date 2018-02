Il bidello aveva un secondo impiego in nero Adesso deve risarcire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Bidello e impiegato “in nero” nelle lavanderie industriali: fabrianese di 67 anni condannato dalla Corte dei Conti a versare nelle casse del Miur 11 mila e 403 euro. È questa la sentenza emessa nei giorni scorsi dai giudici del tribunale di via Matteotti, sul danno erariale contestato dalla procura contabile e legato alla mancata dichiarazione dei compensi ricevuti durante gli anni lavorati in nero nelle lavanderie di Fabriano e Jesi. In un primo momento, ammontava a 23 mila euro la somma contestata al 67enne e pari alla cifra che avrebbe omesso di versare nelle casse dell’Amministrazione di riferimento, quella facente capo all’Ufficio scolastico.Poi, la quantificazione è stata ridotta a circa 7 mila euro. Il periodo preso in considerazione dai magistrati abbraccia un arco temporale che va da luglio 2001 ad agosto 2007. Secondo quanto ravvisato, il 67enne non solo avrebbe lavorato percependo delle somme in nero, ma il secondo impiego sarebbe stato svolto senza l’autorizzazione della scuola dove lavorava. Le indagini sulla posizione del fabrianese erano partite grazie a dei controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza in una delle lavanderie a cui il fabrianese aveva prestato servizio con la percezione di un compenso giornaliero medio pari a 15 euro.