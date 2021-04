Il basket piange Carnevali: il presidente firmò l'ascesa dalla serie C al massimo campionato

FABRIANO - Lutto nel mondo dello sport e non solo. Se ne è andato, a 90 anni, Enzo Carnevali, storico geometra della città e presidente del Fabriano Basket. Sotto la sua presidenza si sono registrate le promozioni fino all’A1, la massima divisione.

Ieri mattina la cerimonia di saluto in forma privata, poi la sepoltura nel cimitero cittadino di Santa Maria. La città della carta ricorda Enzo Carnevali che visse il passaggio dalla serie C alla serie A2 e gli anni d’oro in serie A. «La Janus Basket Fabriano – si legge in una nota della società – esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Enzo Carnevali. Presidente del Fabriano Basket dal 1976 al 1985, guidò la scalata dalla serie C ai vertici del basket nazionale con la conquista della serie A1, nonché presidente nel passaggio tra i due palasport cittadini. Rimasto sempre un grande appassionato di basket, negli ultimi anni è stata una presenza fissa alle gare».

Commosso il ricordo del professor Galliano Crinella, dell’associazione Premio Gentile. «Ne ricordiamo il concreto, esemplare impegno alla presidenza dell’Associazione “Gentile Premio” e nell’organizzazione del Premio nazionale Gentile da Fabriano. Ci legavano un senso vero dell’amicizia, insieme con quella passione per la pallacanestro che lo ha avuto, insieme con Giuliano Guerrieri ed altri pionieri, protagonista assoluto negli anni che hanno visto Fabriano ai vertici dello sport nazionale. Gli dobbiamo molta gratitudine». Per tutta la vita è stato sempre affezionato alla città dove ha lavorato con entusiasmo. «Quella di Enzo Carnevali è stata una presenza costante nel mondo della pallacanestro anche e soprattutto come appassionato e tifoso: ciò che ha fatto ha segnato in modo indelebile lo sviluppo della città. Gli impianti sportivi, i playground, sono figli della passione di quegli anni e restano la testimonianza indelebile del suo passaggio» il ricordo del sindaco, Gabriele Santarelli.

