«Ciao Barbara, ti ricorderemo con il sorriso» In tanti ai funerali

FABRIANO - «Ti ricorderemo con il sorriso, perché era impossibile non volerti bene». Così, ieri mattina, gli amici hanno ricordato Barbara Sabbieti, la 46enne di Fabriano deceduta sabato alle ore 22 per un malore mentre si trovava nei pressi del Bar delle Poste dove aveva preso parte a una serata musicale. E’ morta per una patologia cardiaca di cui soffriva da molti anni, come il fratello Manuel, deceduto quattro anni fa a 39 anni.In tanti hanno raggiunto ieri la Cattedrale di San Venanzio dove il parroco, monsignor Alfredo Zuccatosta, insieme a don Aldo Mei, ha celebrato il funerale dell’operaia della Turboair e dell’Elica che ha lavorato senza sosta fin quando la malattia gliel’aveva consentito. «La morte – ha detto don Alfredo nell’omelia – ci fa guardare la vita con un altro punto di vista. Ci attende la Pasqua con Cristo. Ricordiamo Barbara con il sorriso e affidiamo amici e parenti al Signore che asciugherà ogni lacrima». Nella liturgia, prima della sepoltura al cimitero delle Cortine, vicino al suo adorato fratello, c’è stato il ricordo proprio di Manuel Sabbieti. «Ci hai lasciato da quattro anni – hanno detto gli amici – ma sei vivo grazie alla tua arte e alle tue opere». In Cattedrale è ancora esposto il grande presepe che Manuel realizzava ogni anno e che Barbara non smetteva mai di ammirare e fotografare. In tanti, domenica pomeriggio, avevano raggiungo la camera ardente per l’ultimo saluto a una persona buona, impegnata nel volontariato e che amava la musica e la sua città.