Bar della Nave e circolo Gentile: il Comune è pronto a venderli

FABRIANO - Pronto il piano delle alienazioni degli immobili di proprietà comunale per il 2020. In totale sono 11 gli edifici e 14 i terreni che l’ente pubblico ha inserito nel nuovo prospetto di vendita. Il documento, che è stato già approvato dal consiglio comunale, mette insieme tutti quegli immobili che al Comune non servono più e che, nel contempo, potrebbero trovare dei soggetti privati interessati al loro utilizzo e alla loro valorizzazione. Va da sé che dalla cessione di tali proprietà il Comune otterrebbe delle risorse molto importanti (in totale si potrebbe arrivare a incassare più di 1.300.000 euro) per interventi necessari sul patrimonio pubblico.

Fra gli edifici che andranno all’asta, i più significativi, almeno sotto l’aspetto del prezzo base, sono il Bar della Nave (252.000 euro), tuttora attivo, il circolo Gentile (244.000 euro), l’ex sede della Croce Rossa di Marischio (150.000 euro) e l’ex scuola della frazione di San Donato (il valore supera i 100.000 euro), ma possono riscuotere interesse, sebbene per motivi diversi, anche gli altri sette: dall’abitazione in via Cappuccini (una struttura su tre livelli con corte esterna, attualmente in condizioni fatiscenti, per la quale si parte con una base d’asta di 82.000 euro) all’ex scuola della località Grotte (58.000 euro), dall’ex scuola della frazione di Sant’Elia (32.000 euro) all’ex lavatoio di Albacina (27.000 euro), dai due moduli abitativi siti nella località di Campodonico (oltre 24.550 euro il valore complessivo) al modulo abitativo della frazione di Cupo (12.000 euro) fino all’ex serbatoio dell’acqua situato nei pressi di Moscano (1.886 euro).

Per quanto concerne, invece, i 14 terreni che il Comune intende vendere, si tratta di piccoli appezzamenti, eccezion fatta per il lotto del cosiddetto Peep-Borgo 3, il cui valore ammonta a 194.000 euro, ossia ben oltre la metà del valore totale di tutti i terreni, che è di 341.000 euro. Come anticipato, il piano delle alienazioni relativo all’anno in corso ha ottenuto il via libera del consiglio comunale, cosicchè adesso si comincia ad entrare nella fase operativa, se così possiamo definirla. «In un primo momento, cercheremo di valutare l’interesse che i singoli immobili riceveranno (al riguardo, sono già arrivate diverse telefonate) – osserva Cristiano Pascucci, assessore ai Lavori pubblici e al Patrimonio – dopodichè si predisporrà il bando su quei beni che hanno ottenuto la maggiore attenzione. Non è detto, cioè, che il bando riguardi proprio tutti gli edifici e i terreni attualmente indicati nell’elenco inserito nel piano delle alienazioni».

