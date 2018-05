I banditi provocano il blackout poi svaligiano due appartamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Altri due furti in via Mastro Marino di Fabriano. I ladri sono entrati nuovamente in azione sabato sera, poco dopo le 22, e hanno fatto razzia di gioielli e denaro. Bottino da 5mila euro. I proprietari, quando, sono rientrati a casa, hanno trovato disordine in sala, e segnalato il tutto alle forze dell’ordine. È emergenza nel quartiere Piano, lungo la strada che conduce allo svincolo Fabriano Ovest. A due settimane dall’ultimo raid, i malviventi hanno preso di mira una villetta e un appartamento al primo piano di uno stabile. Prima hanno staccato l’interruttore della corrente per evitare qualsiasi imprevisto, poi hanno forzato una finestra e sono entrati.Sia nella villa che nell’appartamento i ladri hanno cercato di rubare oggetti di valore in sala, poi si sono concentrati nelle camere da letto dove sono riusciti a prendere gioielli e ricordi di famiglia in oro e argento. «Abbiamo sentito strani rumori – ha detto un vicino di casa – ma quando siamo usciti non c’era nessuno lungo la strada e nemmeno una macchina in zona. È il quarto furto in via Mastro Marino in due settimane, chiediamo un potenziamento dei controlli nella zona e l’installazione delle telecamere». Sul posto le forze dell’ordine hanno effettuato un sopralluogo, poi l’allarme è stato lanciato anche sui social network dove alcuni residenti si sono appellati al senso civico della cittadinanza.«Dobbiamo tenere gli occhi aperti e segnalare in tempo reale tutto ciò che ci sembra sospetto»: è il messaggio di uno degli abitanti della via. La gente ha paura dei furti e dormire sonni tranquilli non è facile. Polizia e carabinieri ricordano l’importanza di chiudere bene casa, lasciare persiane e serrande chiuse e non pubblicare, in tempo reale su Facebook, foto e localizzazione che fa capire chiaramente dove una persona si trova in quel momento. Sempre in via Mastro Marino, due sabati fa, i banditi hanno scavalcato il balcone, forzato la finestra e rubato un computer portatile.