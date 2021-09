Improvviso malore, sviene a 5 anni. Trasportato d’urgenza al Salesi con l’eliambulanza

ANCONA Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio a Fabriano poco dopo le 17, quando un bambino piccolo, di 5 anni, è svenuto. I genitori hanno subito dato l’allarme e contattato il 118. Vista la tenera età e quanto riferito al telefono, si è deciso di trasportare d’urgenza il bambino, con l’eliambulanza, all’ospedale pediatrico dei bambini, il Salesi di Ancona. Di conseguenza l’eliambulanza Icaro 2, di base a San Cassiano di Fabriano, si è alzata in volo e il bimbo è stato trasferito nel capoluogo regionale.

D’urgenza è stato disposto il ricovero presso struttura specializzata nella cura di utenti in età pediatrica, per accertamenti, visto che nella città della carta, oltre a non esserci una sala parto, ormai da più di 2 anni, non c’è nemmeno un reparto vero e proprio di Pediatria. All’ospedale Profili, infatti, c’è solamente un servizio ambulatoriale che negli ultimi mesi è passato dalla modalità h6 alla modalità h12, ma senza possibilità di ricovero. Una volta effettuati tutti gli esami il bambino potrà tornare a casa con i suoi genitori. I medici del nosocomio specializzato nella cura dei bambini cercheranno prima di capire la causa del malore che ha colpito un bimbo così piccolo, che ha anche perso conoscenza.



