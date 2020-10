La Statale non è completa ma c'è chi sfreccia a 170 orari: più di 140 multe in un mese

FABRIANO - Sulla strada cantiere 76 fino a 170 chilometri orari. Dovevano avere veramente fretta gli automobilisti che sono stati immortalati dalle apparecchiature in grado di leggere la velocità in tempo reale sulla direttrice Ancona-Perugia.

LEGGI ANCHE:

Si spezza il braccio della gru e l'operaio precipita da tre metri: arriva l'eliambulanza

Via libera ai tamponi rapidi con la risposta in 12 minuti: delibera e accordo con le farmacie

A un mese dall’installazione di un box che contiene la postazione di controllo temporaneo, lungo la strada che collega Fabriano a Genga, sono state registrate oltre 250 infrazioni, più della metà per violazioni del limite massimo, 90 chilometri orari, fino a 40 Km/h in più. Circa 140 automobilisti, quindi, hanno ricevuto a casa il verbale della contravvenzione, e relativa decurtazione dei punti, perché sfrecciavano a circa 130 chilometri orari in una strada ancora non completata. 32 le patenti con provvedimento di sospensione in corso da parte delle forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA