Automobilista distratto Fermato e multato dai poliziotti

FABRIANO - Nel weekend i poliziotti di Fabriano hanno controllato 90 veicoli e identificato 150 persone. Un 35enne del posto è stato fermato mentre circolava con la sua utilitaria in via don Minzoni: la volante lo seguiva e cercava di intimargli l’alt, l’automobilista ha continuato la sua conversazione. Per lui multa da 161 euro e decurtazione di 5 punti della patente. In via XIII luglio i poliziotti, e gli agenti delle polizia locale hanno prestato assistenza ad un 50enne del posto che viaggiava sul Quad. L’uomo, per evitare l’urto con un’utilitaria condotta da una 40enne, è salito sul marciapiede ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Ferito, è stato soccorso dal 118. In via Serraloggia un 50enne ha perso il controllo dell’auto, andando ad urtare contro il guardrail.