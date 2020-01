Tanta paura: automobilista portato in ospedale dopo lo scontro all’incrocio

FABRIANO - Erano da poco passate le 13 di ieri quando, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate una Renault ed una Bmw. L’impatto, fortunatamente avvenuto a velocità moderata, è avvenuto all’altezza dell’incrocio che collega via Dante con via Foscolo a poca distanza dall’incrocio con piazzale Matteotti. Sul posto i sanitari del 118, gli uomini del distaccamento cittadino dei vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi e per la ricostruzione della dinamica. Nessuna grave conseguenza per i due automobilisti, ma per uno di loro si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso del Profili per un controllo. Condizioni non preoccupanti. Danni alle due autovetture, con rallentamento del traffico. © RIPRODUZIONE RISERVATA