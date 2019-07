Autocisterna carica di benzina resta in bilico sul new jersey

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Paura nella notte sulla superstrada nei pressi di Fabriano, per un autocisterna di benzina che rimane in bilico sul new jersey.L'allarme è scattato intorno alle 2,30 di questa notte, con i vigili del fuoco che sono intervenuti a Fabriano sulla SS76 località Albacina, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, l’autista di un autoarticolato adibito al trasporto di benzina perdeva il controllo dell’automezzo finendo sopra il new jersey. I vigili del fuoco hanno ripristinato il new jersey e prestato assistenza al soccorso stradale durante il recupero dell’autoarticolato. Nessuna conseguenza per l'autista, la superstrada è stata chiusa, ma alle 7,30 è ripresa la normale circolazione