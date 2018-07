Auto a passo d'uomo e piena â€‹di attrezzi da scassinatore: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Nella macchina di grossa cilindrata con cui andavano in giro nella periferia di Fabriano c’era di tutto. Un vero e proprio bazar del bravo ladro che deve avere tutto a portata di mano, dai guanti e il passamontagna appoggiati sul sedile, fino a cacciaviti, tronchesi, una ventosa tagliavetro, due piedi di porco e una radiolina nascosti nel vano della ruota di scorta, nel portabagagli. Protagonisti due 30enni italiani, residenti a Foggia, che non hanno fatto i conti con i carabinieri della Compagnia di Fabriano che hanno notato, nel corso di un controllo del territorio, l’auto che procedeva troppo lentamente, alle due di notte, nella zona industriale di via Casoli. I due giovani, già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati dai carabinieri per possesso di armi e strumenti per effrazione.