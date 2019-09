Volano con l'auto fuori strada: due persone estratte dalle lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Paura nel pomeriggio a Fossato di Vico per due anziani che sono finiti fuori strada con l'auto: i vigili del fuoco hanno faticatro non poco per estrarli dal mezzo e affidarli alle cure dei soccorritori.Nel pomeriggio intorno alle 16,15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Fossato di Vico per soccorre due persone anziane che a bordo di una vettura erano finite nella scarpata al lato della sede stradale. I vigili del fuoco hanno lavorato diverso tempo per estrarre le due persone dalla vettura, dopo le prime cure sul posto, venivano trasportate in strada utilizzando tecniche S.A.F. (Speleo, alpino, fluviale) per poi affidarle al personale del 118. Nell'intervento di Fossato di Vico, hanno collaborato anche i colleghi di Perugia distaccamento di Gaifana.