Fabriano, auto contromano sulla statale 76. Alla guida una donna che è poi è fuggita

FABRIANO - Auto contromano sulla SS 76 in zona Cancelli. A segnalare l’accaduto, nei giorni scorsi, un Sovrintendente del Commissariato di Fabriano che, appena si è reso contro della gravità della situazione si è mobilitato per bloccare la circolazione. L’automobilista, una donna residente in Umbria, una volta fermata si è allontanata facendo perdere le sue tracce. Grazie alle telecamere sul percorso è stato possibile, questa mattina, identificare la donna che ora dovrà rispondere della violazione del Codice della Strada con una sanzione amministrativa di 2.050 euro, la sospensione della circolazione del veicolo per tre mesi e la revoca della patente di guida. © RIPRODUZIONE RISERVATA