Con l'auto contro una quercia Un ragazzo di 20 anni ricoverato in ospedale

FABRIANO - Una Citroen C3 condotta da un giovane di Fabriano poco più che ventenne è finita fuori strada nei pressi della frazione di Attiggio. E' successo questa mattina alle 7. Ancora da comprendere le cause che hanno portato all’incidente, ma la corsa dell’utilitaria condotta dal giovane è terminata contro una quercia non troppo distante la chiesa della frazione fabrianese. Subito le chiamate d’emergenza, con l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Sanitari del 118 che hanno operato per estrarre il ragazzo rimasto inizialmente all’interno dell’autovettura. Il giovane si trovata leggermente sotto choc, ma non ha mai perso lucidità e conoscenza.