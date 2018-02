L'auto cappotta fuori strada: i due passeggeri liberati dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO – Paura questa mattina a Ca’ Maiano, nel fabrianese, per un’auto che è, probabilmente anche a causa del fitto manto di neve che ha ricoperto la carreggiata, è finita fuori strada ribaltandosi nella scarpata.E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare le due persone a bordo, rimaste bloccate anche perché gli sportelli erano bloccati da neve e rami. I due non ha comunque riportato lesioni gravi.