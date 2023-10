FABRIANO Ennesima truffa online scoperta dai carabinieri della Compagnia di Fabriano. Nei primi nove mesi dell’anno ci sono stati ben 90 denunciati, una media di 9 al mese, e 75 truffe segnalate da residenti del comprensorio che hanno raggiunto i militari per chiedere aiuto. Numeri che confermano la gravità del fenomeno nell’entroterra, tanto che i carabinieri agli ordini del capitano Mirco Marcucci organizzano periodicamente incontri per fornire consigli utili alla popolazione.

La trappola



L’ultimo caso è stato scoperto ieri. Protagonista un fabrianese che voleva acquistare una macchina e ha perso 500 euro. I Carabinieri della stazione di Fabriano hanno denunciato, infatti, un 23enne di Milano, pluripregiudicato, per truffa. A cadere nella sua trappola è stato un 40enne residente nella città della carta. Quest’ultimo ha visto in un sito l’annuncio di un venditore di auto che aveva messo sul mercato online un’utilitaria a un prezzo vantaggioso. Convinto della bontà dell’annuncio, il fabrianese contatta il sedicente addetto alle vendite di una concessionaria. Parte la trattativa telematica e si trova l’accordo su tutto. È a questo punto che è scattata la trappola. Considerando lo stato dell’automobile e il fatto che in molti lo abbiano contattato per concludere la vendita, il truffatore getta l’amo dell’urgenza nel versare la caparra per acquisire la priorità nella vendita e arrivare al tanto desiderato acquisto del mezzo.



Le indagini



Il 40enne di Fabriano effettua il versamento di 500 euro, con l’accordo di completare il pagamento nei giorni successivi. Incassata la somma, del venditore si sono perse le tracce: non era più raggiungibile al telefono. I tentativi del fabrianese di mettersi in contatto con il venditore sono andati tutti a vuoto. E dell’auto nessuna traccia. L’uomo si rende conto di essere caduto in una trappola e si rivolge ai carabinieri della Compagnia di Fabriano. I militari, al termine di lunghe indagini informatiche, sono riusciti a identificare il 23enne di Milano, pluripregiudicato, che è stato denunciato per truffa.