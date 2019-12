Auto con 5 giovani contro un cinghiale, tornavano da un allenamento

FABRIANO - Il cinghiale ha attraversato la strada all’improvviso e il conducente dell’auto non è riuscito ad evitare l’impatto. Morto sul colpo l’animale, molto danneggiata la macchina, nella parte anteriore. È accaduto alcune sere fa sulla strada che da Fabriano conduce a Genga, zona Collegiglioni. All’interno del mezzo 5 giovani, del posto, di una società sportiva che stavano tornando a casa dopo l’allenamento. Per loro solo tanto spavento. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e le autorità sanitarie. Serviranno diverse migliaia di euro per riparare la Volkswagen Touareg. Ormai gli avvistamenti di cinghiali sono all’ordine del giorno con segnalazioni da via Del Molino, in prossimità dell’ospedale, o dalla zona delle Cortine, vicino la Stazione. Recentemente anche un automobilista di Cerreto d’Esi ha investito un ungulato. © RIPRODUZIONE RISERVATA