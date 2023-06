FABRIANO - Il Fabrianese continua ad essere flagellato dal maltempo, che non dà tregua. Ieri sera un violento temporale si è abbattuto nella zona di Attiggio provocando nuovi allagamenti e smottamenti lungo la Provinciale, e non solo. «Abbiamo registrato altri problemi ad Attiggio dove i terreni non assorbono più l’enorme quantità di acqua caduta nelle ultime ore - spiega la sindaca Daniela Ghergo -. Stiamo monitorando la situazione e domani (oggi, ndr) faremo un sopralluogo tecnico». Anche ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di interventi per scantinati e garage allagati, incluse alcune abitazioni ai piani terra, ma nessuna è stata evacuata.

In una situazione del genere, è anche difficile ipotizzare una prima conta dei danni, almeno fino a quando non cesserà l’emergenza, specialmente dopo la bomba d’acqua di sabato che aveva messo in ginocchio alcune frazioni del Fabrianese. La sindaca ieri ha fatto controllare tutte le scuole di Fabriano e dintorni, risultate nella norma. Oggi tutti i plessi saranno regolarmente aperti. A fatica, sta proseguendo la messa in sicurezza delle strade invase dagli smottamenti. «Abbiamo dovuto chiedere alla Protezione civile regionale scorte supplementari di sacchi di sabbia per proteggere scantinati e garage» dice la Ghergo. Soprattutto nella zona di Attiggio, Fossi di Burano e Case Tiberi ci sono stati molti disagi a causa di garage e taverne allagate e strade ostruite dal fango.

La situazione più critica lungo la Provinciale 15 che collega Attiggio con Fabriano dove è stato istituito il senso unico alternato. I campi limitrofi non riescono più a trattenere l’acqua piovana. E nel Fabrianese è prevista pioggia ancora per i prossimi giorni. «Procedono – dice la sindaca Ghergo – sulle strade danneggiate i lavori di messa in sicurezza. Per fortuna non ci sono strade completamente chiuse». Gli operai comunali, la protezione civile e le forze dell’ordine sono al lavoro: il bilancio dell’ultima ondata di maltempo non è ancora definitivo. Si contano decine di piccoli smottamenti, diversi alberi caduti e strade allagate. In città acqua mista a terra si è riversata lungo la strada in via Serraloggia, via La Spina e in via Fratelli Latini.

«Non è possibile avere ora una conta dei danni dal punto di vista economico» conclude la sindaca. Lungo la linea ferroviaria Ancona-Roma è ripresa la circolazione dopo lo smottamento in Umbria che aveva temporaneamente bloccato la circolazione dei treni. Ieri pomeriggio si registravano ritardi anche di 40 minuti.