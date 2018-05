Asilo chiuso, scoppia l’ira dei genitori: «All’ex tribunale i bambini piangono»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - In attesa della nuova sede di via Ciampicali, nel quartiere Borgo, gli alunni del nido Giro Girotondo di via Petrarca, chiuso d’urgenza due settimane fa perché l’indice di vulnerabilità è troppo basso, sono stati trasferiti nell’ex palazzo del Tribunale. «Giocano in due stanze piccole, senza possibilità di uscire in uno spazio verde», lamen tano le famiglie«Appena terminati i lavori, poi, saliranno fino a luglio al primo piano dello stabile, le attività riprenderanno, ma in caso di emergenza, le educatrici dovranno fare le scale con i piccoli in braccio per l’evacuazione. Non stiamo sereni, sulla sicurezza non si scherza. Abbiamo anche perso anche il senza servizio mensa e nanna». Protestano i genitori dei piccolini dell’asilo Giro Girotondo che, tramite le rappresentanti di classe, Serena Mauriello, Consuelo de Amico e Giorgia Tiz, evidenziano le perplessità sulle scelte dell’Amministrazione.I lavori nell’ex Fermi termineranno la prossima settimana. I genitori evidenziano come «i nostri figli non hanno spazio per fare attività e questo mese, quando fioriscono i progetti educativi nei giardini, è stata decretata la morte delle attività. I bambini, 24 in tutto, non frequentano l’asilo, ma sono parcheggiati in due stanze». I rappresentanti sottolineano, come molti bambini «piangono e non vogliono più andare al nido perché non riconoscono i loro spazi. A questo si aggiunge lo stress dell’orario, non più fino alle 7,30 alle 18, ma con pausa pranzo per cui siamo costretti ad andare a prenderli, farli mangiare a casa e poi riportarli».«Per un bambino di questa fascia di età – spiega Giorgia Tiz, mamma e ostetrica – la routine è fondamentale, dà sicurezza». I genitori chiedono una soluzione diversa, come anticipare l’ingresso alla struttura di via Ciampicali. L’assessore Cristiano Pascucci. «L’ingresso nei locali al primo piano dell’ex Tribunale è slittato alla settimana prossima per problemi burocratici. L’indice di vulnerabilità dello stabile è superiore a 0,61, la struttura è sicura. Stiamo intervenendo in via Ciampicali dove troverà spazio, da settembre, in via definitiva, l’asilo di via Petrarca».