In fuga dalla comunità «Adesso voglio solo tornare dai genitori in Sardegna»

FABRIANO - Sospiro di sollievo per la 34enne della comunità di Poggio San Romualdo di Fabriano di cui, dalla sera di Natale, non si avevano più notizie: non è scomparsa, ma è diretta in Sardegna. Già martedì, intorno alle 21, era stata avvistata da alcuni abitanti della frazione a cui ha detto di voler tornare dai propri cari. Ieri mattina, poi, la chiamata inattesa ai carabinieri di Fabriano. La ragazza ha telefonato per rassicurarli sulle sue condizioni di salute e per confermare la volontà di raggiungere i familiari. Alcuni testimoni avrebbero riferito di averla vista chiedere aiuto ad un automobilista per raggiungere la stazione ferroviaria. Si tratta di un allontanamento volontario, quindi, dalla comunità per tossicodipendenti. Ieri, intanto, i vigili del fuoco hanno interrotto le ricerche. Non appena verrà rintracciata fisicamente sarà possibile ricostruire nel dettaglio ciò che le è successo in questi giorni. Dopo quasi 24 ore, familiari e operatori della struttura possono stare tranquilli: la donna sta bene. Ha solamente deciso di interrompere il percorso di recupero che stava portando avanti nella comunità di Poggio San Romualdo. Per un po’ si è temuto il peggio considerando anche le basse temperature di questi giorni. Già oggi potrebbe arrivare a Sassari, in Sardegna, dove ci sono i suoi genitori ad attenderla.