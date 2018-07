Sos droga, 3 arresti in 24 ore catturato un agricoltore aveva la cocaina in tasca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO Tre arresti in meno di 24 ore a Fabriano da parte dei carabinieri. Dopo i due studenti appena maggiorenni arrestati giovedì notte con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, venerdì pomeriggio è stato il turno di un 57 enne del posto per spaccio di sostanze stupefacenti: in casa aveva 25 grammi di cocaina e hashsish e ben 3.800 euro in contanti. Le indagini non si fermano: a breve verranno convocati in caserma diversi giovanissimi considerati clienti abituali dei tre pusher e l’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di ricostruire la rete illegale degli spacciatori che riescono a rifornire il Fabrianese di droga.L’ultimo arrestato, in ordine cronologico, è P.M., 57 anni, professione agricoltore. I militari hanno fermato l’uomo, già segnalato da tempo alla prefettura come assuntore, nei pressi di un bar del centro storico della città e lo hanno sorpreso con un involucro nelle tasche dei pantaloni contenente quasi 2 grammi di cocaina. Subito è scattata la perquisizione domiciliare. I carabinieri hanno sequestrato 25 grammi di droga: nell’armadio della camera c’erano 14 grammi di cocaina stati nascosti in una piccola busta sottovuoto e 10 grammi di hashish; in cucina, invece, c’era un’altra confezione da un grammo di “neve”.