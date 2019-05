Arresto cardiaco sulla pista da ballo: è ricoverata in Rianimazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Paura per una 77enne di Fabriano che, improvvisamente, domenica sera, si è sentita male ed è andata in arresto cardiaco, mentre ballava in un locale nella frazione di Albacina, a pochi chilometri dalla città della carta. La donna è stata subito soccorsa dal personale del ristorante Gatto Matto che ha allertato i medici. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 partiti, con l’ambulanza, dall’ospedale Engles Profili di Fabriano. L’anziana è stata trasferita prima al Pronto soccorso, poi in Rianimazione dove è tutt’ora ricoverata.