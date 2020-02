Cocaina, hashish e marijuana, giro d'affari da 35mila euro: arrestato uno spacciatore e tre denunciati

FABRIANO - Duro colpo al mercato della droga di Fabriano. Un uomo è stato arrestato e tre sono stati denunciati. Un traffico di sostanze stupefacenti che ha fruttato, nei dieci mesi di indagine, almeno 35mila euro. È l'ultima operazione dei Carabinieri di Fabriano.

LEGGI ANCHE:

Un'altra serie di scosse: torna la paura nella zona del cratere

Fermo, uomo accoltellato nel regolamento di conti: i latitanti scappano sul tetto, ma non basta

A finire in carcere a Montacuto è un fabrianese di 44 anni, arrestato per spaccio continuato di marijuana, hashish e cocaina. Per lui disposta la misura cautelare in carcere su disposizione del Gip del Tribunale di Ancona. Tra mercoledì e ieri c’è stata prima la perquisizione con l’ausilio dei cani dell'Unità cinofila di Pesaro nell'abitazione dell'uomo, poi in quella di 3 fabrianesi a lui collegati, di 43, 47 e 49 anni. Quest’ultimi sono stati denunciati per spaccio. A casa del 49enne sono stati rinvenuti 10 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana all'interno di un piccolo magazzino nell'appartamento. I tre avrebbero avuto contatti programmati con l'arrestato, loro fornitore di riferimento. Dalle indagini fatte con appostamenti e pedinamenti con personale anche in borghese, è emerso che i tre si rifornivano periodicamente da lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA