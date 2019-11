Fabriano: armi, alcol e anche stupefacenti. Tre automobilisti finiscono nei guai

FABRIANO - Controlli nelle strade della città e del comprensorio: tre giovani, nel fine settimana, sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Fabriano. Tre automobilisti nei guai: uno aveva un coltello lungo 16 centimetri nella sua macchina, uno guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e uno con un tasso alcolemico quasi tre volte oltre il limite consentito dalla legge. I servizi predisposti dai militari nel weekend rientrano nel potenziamento di controlli disposti dall’Arma, con più mezzi e più personale, per le vie del territorio, per contrastare lo spaccio e la guida dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.

LEGGI ANCHE:

Guidavano ubriachi: scatta la denuncia per due giovani

Automobilisti fermati e multati Una macchina è stata sequestrata

Sono tre i casi degli ultimi giorni. Un 33enne residente in Vallesina è stato denunciato per porto abusivo di strumenti atti ad offendere. È stato fermato per un controllo a San Vittore di Genga, in prossimità del parcheggio delle Grotte di Frasassi, ed aveva con sé un coltello apribile lungo 16 centimetri complessivi, con una lama appuntita. L’uomo non ha saputo fornire spiegazioni sul motivo per cui viaggiava con quel coltello (subito sequestrato) ed è stato denunciato. Un 23enne di Fabriano, invece, è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Circolava in via Bovio, quartiere Piano, con un’utilitaria. I militari hanno notato che procedeva per la via in modo strano, come se si fosse messo al volante in stato di alterazione psicofisica.

L’hanno così fermato e dopo il controllo del documento e della patente di guida hanno così disposto esami approfonditi in ospedale. Dalle analisi è risultato positivo ai cannabinoidi. Per lui, oltre alla denuncia, anche la sospensione della patente. Il terzo denunciato, invece, è un 22enne, pure lui di Fabriano, che è stato fermato per un controllo in via del Molino, non lontano dall’ospedale Profili, mentre viaggiava in piena notte, a bordo di una Bmw.

È risultato positivo all’alcol test con un valore quasi 3 volte oltre il limite consentito. L’etilometro segnava, infatti, 1,4 grammi su litro. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente sospesa. Nel corso del fine settimana i militari di Fabriano hanno identificato circa cento persone durante vari posti di blocco effettuati sia di giorno che di notte e controllato i mezzi (auto e camion) in circolazione. Sono state elevate diverse sanzioni per violazioni del Codice della Strada, come guida senza cintura di sicurezza o con il cellulare in mano. Potenziati i controlli in centro storico, con personale in divisa e in borghese, contro i vandali che danneggiano le auto in sosta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA