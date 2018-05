Prova l'approccio social poi passa a insulti e minacce: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Indagine lampo della polizia di Fabriano che ha identificato e denunciato un 50enne della provincia di Ancona, già noto alle forze dell’ordine, per minacce gravi e diffamazione aggravata. Il tutto ha avuto origine da un’amicizia richiesta sui social network poi naufragata a seguito degli insulti e delle minacce da parte dell’uomo ai danni di una fabrianese di 40 anni.La donna in questione ha accettato la proposta di amicizia che ha ricevuto dall’uomo di mezza età su Facebook, ha iniziato a conversarci fin quando si sono scambiati anche il numero di cellulare e la conoscenza si è spostata pure su Whatsapp. L’uomo, non contento di questa conoscenza virtuale, si è fatto progressivamente più audace e, appreso che il fidanzato di lei era fuori per lavoro e che la figlia era in vacanza, l’ha invitata a trascorrere qualche ora con lui. Il corteggiatore molesto ha così iniziato a insultare la donna dicendole di essere una poco di buono, minacciando anche pesantemente la coppia, sia verbalmente che sui social, di "fargliela pagare spiegando che in passato era già stato incarcerato per gravi reati contro l’incolumità delle persone”.