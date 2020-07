«Mi hanno lasciata sola con mio figlio disabile. Aiutateci». Il centro sociale è chiuso: «Almeno dateci un sostegno a casa»

FABRIANO - «La situazione di mio figlio si sta facendo sempre più delicata. Adesso, speriamo che riescano almeno a darmi un sostegno a casa, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia». E’ lo sfogo di una mamma, il cui figlio, affetto da una gravissima forma di disabilità, frequenta il centro sociale “Un mondo a colori” di Fabriano. La struttura, a differenza di altre, non ha ancora ripreso la normale attività (la riapertura, comunque, sembra ormai imminente), dopo l’emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus, e questo certo non giova a un ragazzo che proprio all’interno del centro sociale aveva fatto registrare indubbi progressi.

«Purtroppo – sottolinea la donna – sono costretta a segnalare il fatto che, a tutt’oggi, quasi tutti i Cser (centri sociali educativi riabilitativi) di Fabriano (e non solo, ovviamente) hanno riaperto i battenti, sebbene con orari e giorni differenti rispetto alla situazione pre-Covid-19, ad eccezione del centro sociale “Un mondo a colori”. Questa circostanza sta arrecando agli utenti della struttura, tutti portatori di disabilità gravi o gravissime, un enorme pregiudizio, consistente, in sostanza, in una perdita o, comunque, in un considerevole regresso rispetto ai miglioramenti conseguiti durante la permanenza nel centro e ampiamente visibili pure in mio figlio. Regresso che, proprio nel caso di mio figlio, si evidenzia adesso attraverso la manifestazione di comportamenti ossessivi e di chiusura verso il mondo circostante».

Che il problema sia di per sé estremamente delicato è del tutto evidente, ma l’aspetto maggiormente rilevante riguarderebbe la mancata applicazione della normativa vigente. «Per di più – prosegue, infatti, la donna – sebbene prevista dalla legge, non ci è stata nemmeno attivata l’educativa domiciliare, nonostante abbia presentato ripetute richieste all’Ambito sociale e territoriale n.10, all’Umea, nonchè all’Asp (l’azienda di servizio alla persona), che gestisce la struttura. L’educativa domiciliare, pur non potendosi sostituire completamente alle attività da svolgere all’interno del centro sociale, tuttavia avrebbe certamente consentito di non disperdere interamente il lavoro portato avanti con efficacia e profitto dagli educatori che operano nella struttura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA