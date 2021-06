Quattro gattini di appena un mese trovati da un ragazzo nei rifiuti nella zona industriale

FABRIANO - Quattro cuccioli di gatto, circa un mese di vita, sono stati abbandonati tra i rifiuti e trovati mercoledì da un ragazzo lungo la zona industriale di Via Dante, a Fabriano. Stavano dentro un contenitore piccolo dell’indifferenziata, in mezzo ai rifiuti, bagnati e sporchi.

«Il ragazzo li ha ripuliti - racconta Livia Marcolini dell’associazione Animalisti di Fabriano - asciugati e portati da noi. Abbiamo subito cercato qualcuno che potesse allattarli col biberon perché da noi non ci sono abbastanza volontari e abbiamo 17 gatti adulti in oasi». Ieri il miracolo. «Ci ha chiamato una signora per portarli a casa e svezzarli. Grande disponibilità, grande cuore ed empatia» racconta Marcolini. Non è la prima volta che accadono episodi del genere. Dall’associazione, con gli attivisti che chiedono aiuto e nuovi volontari, spiegano che la causa di tutto «è la mancata sterilizzazione delle gatte e delle cagne che non viene fatta per mancanza di cultura e per avarizia».

