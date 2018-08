Ancora fiamme sul Colle Ameno Arriva il canadair

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GENGA - Intervento concluso? Sembrava. ma era solo un'illusione. Questa mattina intorno alle 10 l’incendio in località Colle Ameno del Comune di Genga, scoppiato ieri alle 17:30 ha acquisito nuova recrudescenza, e si sono sviluppati alcuni focolai in area particolarmente impervia sulla sommità della falesia di valle Scappuccia, in zona di protezione integrale del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, e area floristica protetta.I focolai, che hanno già distrutto due ettari di bosco, stanno interessando un’area con vegetazione frammista di pineta e ceduo di latifoglie, di elevato pregio naturalistico, e le fiamme in alcuni tratti stanno salendo pericolosamente dal suolo alle chiome. Al momento c'è il serio rischio che il fuoco si estenda alle chiome degli alberi acquisendo ulteriore energia distruttiva.Sul posto quattro squadre di vigili del fuoco unitamente ai Carabinieri Forestali di Sassoferrato, Fabriano e Genga Frasassi che hanno raggiunto, con Defender attraverso mulattiere impervie e con lungo percorso a piedi fuori sentiero la parte sommitale del fuoco, aprendo un percorso anche per alcune unità di vigili del fuoco impegnati nelle attività di spegnimento.Le operazioni di spegnimento sono effettuate dall’alto con ausilio di un elicottero, ed è stato richiesto anche il coinvolgimento di un canadair. Accertate le cause naturali dovute ad un fulmine che nel pomeriggio di ieri ha colpito la sommità del colle Ameno.