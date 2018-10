Foto e ricatto hard all'amica «Dammi cento euro oppure racconto tutto a tuo marito»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Prima un semplice rapporto di amicizia, poi è nato qualcosa in più che non poteva venire alla luce, perché lei era sposata. Lui non si è accontentato e dopo aver visto, su Whatsapp, alcune belle foto che la donna aveva inviato sul cellulare, è passato al contrattacco. «Dammi cento euro o racconto tutto», il messaggio che l’uomo avrebbe inviato alla donna che, spaventata, ha contattato la polizia cercando di trovare una soluzione per evitare ulteriori problemi. Gli agenti del commissariato hanno organizzato il piano e dopo aver visto la signora consegnargli la busta con quanto pattuito sono intervenuti per arrestare l’uomo per estorsione. E’ l’ultima operazione della polizia di Fabriano. Protagonisti due persone residenti in città: lei 45 anni, negoziante, sposata; lui 40 anni, meccanico saltuario, single. L’arresto è avvenuto venerdì e ieri mattina è stato convalidato dal Tribunale di Ancona: disposto l’obbligo di firma in attesa di processo. Un’amicizia iniziata nel migliore dei modi è finita male. I due, infatti, sono diventati un po’ troppo complici e intimi al punto che la donna è arrivata a mandare alcune foto osé sul telefonino.